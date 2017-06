La saudade del fado envuelve a Bogotá (video)

Mariza, figura del fado contemporáneo - Foto Carlos Ramos

Aunque el DRAE define el fado como “canción popular portuguesa, especialmente lisboeta, de carácter triste y fatalista”, el poeta Fernando Pessoa escribió: “El fado no es alegre ni triste (…). Formó el alma portuguesa cuando no existía y deseaba todo sin tener fuerza para desearlo”.

Como la estética cantada de la saudade -soledad, nostalgia, añoranza- también podría definirse el fado. Esta saudade de la que está hecho el fado fue definida en 1660 por el escritor portugués Manuel de Melo: “Bem que se padece e mal de que se gosta” (bien que se padece y mal que se disfruta).

En este contexto histórico y conceptual, por tercer año consecutivo el Festival de Fado de Bogotá regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para seguir cultivando y propagando este ritmo de la música tradicional de Portugal. El III Festival se celebra esta semana con un homenaje a las artes musicales y visuales portuguesas y con la cantante Mariza como cabeza de cartel.

La programación comienza este jueves 8 de junio a las 8:00 p.m. en el Teatro Mayor con la presentación de la cantante Fábia Rebordão, quien tiene influencias del soul, el bossa nova, la morna, el blues y el jazz. El viernes 9 de junio el turno es para el guitarrista Pedro Jóia, y el cierre, el sábado 10 de junio, estará a cargo de la cantante Mariza, una de las voces más destacadas del fado contemporáneo.

Nacida en Mozambique y criada en Lisboa

La encargada de cerrar la tercera edición del festival se alza como una de las máximas estrellas de fado con más de 30 discos de platino alcanzados en una sola década, gracias a éxitos como Gente da minha terra, Cavaleiro Monge y Meu fado.

Nacida en Mozambique y criada en el barrio mítico de la Mouraria de Lisboa, la artista se ha presentado en el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, la Ópera de Sídney, el Palau de la Música de Barcelona, la Alte Oper de Frankfurt y el Teatro Albéniz de Madrid, entre otros destacados escenarios.

Mariza incursionó en la actuación como una de las estrellas principales de la película “Fados”, del realizador español Carlos Saura, además de protagonizar el documental Mariza and the History of Fado, producido para la BBC por el crítico musical Simon Broughton.

Tres siglos de fado

El fado es pasión, es sentimiento, es melancolía. El fado nació en la primera mitad del siglo XVIII y poco a poco consiguió conquistar el centro de la ciudad de Lisboa, la capital portuguesa. Con instrumentos como la viola, la guitarra portuguesa y, por supuesto, la voz humana, en el fado se plasman sentidas historias de la cotidianidad de las personas.

En el 2015 se realizó en el Teatro Mayor la primera versión del Festival de Fado con el propósito de difundir en el público colombiano esta importante manifestación cultural europea. En 2016 el Festival llegó de nuevo teniendo como eje central las Casas de Fados, y en esta ocasión el hilo conductor será el Fado y su vinculación con las artes portuguesas.

La representación plástica y visual del fado se ha caracterizado por su amplia versatilidad artística. Por ello, este festival ha querido rendir homenaje y dar a conocer los lazos que unen el fado con las artes visuales de Portugal, y ha elegido como escenario alternativo para conferencias, talleres, ciclo de cine y una exposición a la Sala Ernesto Martín de la Universidad de los Andes.

Además, del 8 a 30 de junio se realiza la exposición “El fado en el arte portugués” en el patio José Eustasio Rivera del Centro Cultural Gabriel García Márquez.