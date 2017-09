Lady Gaga cancela actuación en Rock in Río tras confesar su fibromialgia

Foto: Instagram @LadyGaga

La organización del festival de música Rock in Río anunció la cancelación de la actuación de la cantante estadounidense Lady Gaga, prevista para este viernes, y su sustitución por el grupo Maroon 5.

En un comunicado, la organización del evento confirmó que “debido a fuertes dolores, Lady Gaga está imposibilitada de actuar”, y “lamentó” informar de la cancelación de su concierto.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Lady Gaga afirmó que no se encuentra en condiciones de actuar mañana en el mayor festival de música de América Latina.

“Brasil, estoy triste porque no estoy lo suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora. Les pido que me entiendan y prometo que estaré de vuelta y actuaré para ustedes pronto”, escribió la estrella del pop.