Las novedades del Estéreo Picnic 2017

Foto cortesía Estereo Picnic

La próxima edición del Festival Estéreo Picnic tendrá como protagonistas a The Strokers, The Weeknd, Deadmaus, Justice, The XX, Martin Garrix, Wiz Khalifa , Flume, Sublime W y otros artistas que ofrecerán un show lleno de experiencias al norte de Bogotá.

Según explicó Gabriel García, gerente general del Estéreo Picnic, “este año vamos a trabajar mucho en la experiencia del transporte sobre todo, sabemos que llegar al Festival ha sido un poco complejo en los últimos años, entonces estamos tomando algunas medidas”.

La idea con esta nueva apuesta del festival es facilitar a los asistentes la movilidad desde y hacia el lugar del evento por eso se habilitaron varios medios de transporte.

“Hay un tren que sale desde Usaquén, que el año pasado hizo un recorrido nada más, este año va a hacer 5 o 6 recorridos por día con lo cual estamos esperando desplazar a cerca de 4 mil personas”.

Para quienes piensan movilizarse en vehículo particular, “vamos a tener más parqueaderos y rutas circulares, con lo que se reduce la cantidad de carros que van estar ocupando la autopista”, explica García.

Cambios en la zona VIP

De acuerdo con el gerente del Festival, esta nueva edición del Estéreo Picnic tendrá un costo más bajo para facilidad de los asistentes.

“Antes teníamos un VIP que tenía todas las bebidas y comidas y lo que hicimos fue, quitamos las bebidas y comidas incluidas, le bajamos mucho el precio y dentro de esta área tendremos novedades, con marcas premium de restaurantes, roperos y en general una experiencia mucho mejor”.

Serán cerca de 60 artistas distribuidos durante los tres días en las tres tarimas, “antes teníamos la mentalidad del festival europeo en donde se cruzaban artistas y a la gente no le importa, pero entendemos que nuestro público quiere ver sus grupos que difícilmente estén en Latinoamérica y por eso ahora no se cruzan”.

Otros artistas como Totó la Momposina, Bob Moses, Chancha Vía Circuito, Gus Gus, Rawayana, Aj Dávila, Bazurto All Stars, Zalam Crew, Los Makenzy, Mateo Kingman, Ali A.K.A Mind y Elkin Robinson, entre otros, estarán en los tres días del evento.

El Festival se realizará del 23 al 25 de marzo en el Parque Deportivo de la calle 222 con autopista norte.