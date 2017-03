Las opciones de transporte para llegar al Festival Estéreo Picnic

Foto: Tomada de Facebook/FestivalEstéreoPicnic

Este jueves empieza una nueva edición del Festival Estéreo Picnic que tendrá como protagonistas a The Strokers, The Weeknd, Deadmaus, Justice, The XX y Martin Garrix, entre otros artistas.

Según los organizadores del evento, este año una de las grandes apuestas se centra en mejorar y ampliar la oferta de transporte para que los espectadores lleguen al Festival sin mayores complicaciones.

Aquí les contamos las opciones de movilidad que tienen los seguidores de “un mundo distinto”:

El tren Estéreo Picnic:

Con dos estaciones, se convierte en la opción más novedosa para transportarse hacia y desde el Fetsival. En la carrera 9 con calle 110 y en la calle 224 con carrilera puede abordar el tren.

Buses:

Saldrán cada 30 minutos desde Centro Suba con destino al parqueadero del Festival.

Vans individuales:

Los puntos de salida serán la calle 86 con carrera 14 y en Unicentro cada 30 minutos desde y hacia el Festival.

Vans parche:

Según dice la organización del evento, se prestará el servicio para grupos de hasta 12 personas desde un punto de la ciudad acordado previamente.

White Car:

Un vehículo con capacidad para cuatro personas que puede reservar en la página del Festival.

Helicóptero:

Vuelo en helicóptero con salida desde los hangares contratados por el Festival en el aeropuerto El Dorado, hasta el helipuerto del Estéreo Picnic ubicado en las instalaciones del Club Compensar.

Otras alternativas de transporte son los recorridos circulares y el SITP.