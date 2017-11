Linda Palma se somete a nuevo ciclo de quimioterapias; pide nada de lástima

07 de octubre 2016. Una semana, y queda otra de esta hospitalizada, pero vamos fuertes y con el apoyo de todo mi personal de Méderi y sus msjs estaré MÁS FUERTE🌟 Hay Palma pa’ rato 💪🏼🙏🏼🤘🏼👊🏼👸🏻 #GRACIAS 🙏🏼

A post shared by LindaPalma ❤️😜🌴 (@lindapalma) on Oct 7, 2016 at 8:12am PDT