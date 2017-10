Lucas Arnau se molestó con seguidora por comentario de su matrimonio

Lucas Arnau y Catalina Pérez // Foto: Instagram lucasarnau

El cantante Lucas Arnau se volvió a casar luego de dos años de haberse separado de la modelo Isabel Cristina Estrada, con quien sostuvo una relación por 10 años.

Hace un mes, Arnau se casó en Cancún con la modelo paisa Catalina Pérez y recordó este fin de semana su boda con una imagen de su matrimonio que publicó en Instagram acompañada del mensaje: “Que Dios siempre ilumine nuestro camino”.

Que Dios siempre ilumine nuestro camino 🙏🏻❤️#MatriCataYLucas A post shared by Lucas Arnau (@lucasarnau) on Oct 21, 2017 at 5:51pm PDT

Rápidamente su imagen comenzó a tener miles de comentarios y uno especialmente molestó al artista, quien respondió sin dudar con un extenso mensaje en el que también se refirió a su ex Isabel Cristina. (Le puede interesar: Mariana Pajón le hace masaje relajante a Rigoberto Urán)

Ante este mensaje el artista le respondió a la mujer que lastimosamente su matrimonio con Isabel Cristina no funcionó pero ahora es feliz. Luego de esa respuesta, hubo un rifirrafe de publicaciones entre la seguidora y Lucas Arnau, al que se sumaron los demás seguidores.

“La gente es increíble y atrevida, no tiene una vida propia, ya no más, hago un llamado al respeto, a la delicadeza, a tener tacto. Las redes sociales no son para todo el mundo, hay una permisividad nociva que no funciona, no puede ser que después de dos años la gente siga poniendo bobadas y se meta en mi vida personal”, indicó Arnau.

“Hay unos que dicen que por qué soy figurita pública, cuál figura pública ni que nada, famoso Michael Jackson, yo soy uno más, un romántico que escribe canciones desde el alma. O es que me ven todos los fines de semana con una diferente? Respeten, amo con todo mi corazón a @cataperezvelez y al que le guste bien y al que no, como dice mi Hermana, que se chupe un bolis”, agregó.

Finalmente cuestionó que la gente crea que porque él es un artista tienen derecho a criticar su vida personal. “Que manera la de la gente de meterse en lo que no le importa. Yo seguiré mi camino tranquilo, pero todos esos atrevidos les llegará su karma, se les devolverán sus palabras. Así no son las cosas, la vida es para querer, para disfrutar, para ser feliz, pero no para ser un amargado mandándole mala energía a nadie. Ojalá tengan mucha luz en su camino, y que les llegue la fortuna, pero van por muy mal camino”.