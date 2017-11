Maluma aclara por qué rechazó a fanática en México

Foto: Colprensa

A mediados de octubre una polémica envolvió al cantante Maluma luego de que en un concierto que se realizaba en México, el artista rechazó el beso de una fanática que se logró subir al escenario. El hecho causó indignación en varias seguidoras mexicanas.

Días después, Maluma aclara qué fue lo que sucedió en su show que se llevó a cabo en Guadalajara en el Auditorio Benito Juárez.

“México es un país que amo y tengo que darle más de lo que ellos me dan a mí. Yo no tenía por qué portarme mal con esta niña, al revés yo la abracé pero ahora que ella me trate de halar el pelo y trate de halar la oreja ya es diferente”, dijo Maluma en una entrevista exclusiva al programa Al Rojo Vivo de Telemundo.

Cuando sucedió el hecho, Maluma con un gesto de desagrado la empuja levemente para alejarla y el personal de seguridad interviene y baja a la mujer de la tarima. (Video: Maluma despreció a una fanática y sus seguidores están indignados)

Frente a la indignación que causó su accionar, el paisa aseguró que lo que pasa es que la gente se deja llevar por la primera impresión y lo que se interpretó en el video que se viralizó. “Soy figura pública y por eso se lo toman así”, agregó.

Además aprovechó para enviarle un mensaje a su seguidora “allá donde esté ella le envío un beso muy grande y ella sabe que no fue mi intención”. (Le puede interesar: Duras declaraciones de Nacho contra Chino y sus seguidores)