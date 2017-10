Maluma canceló concierto en Roma por sobreventa de boletas

Foto: Cortesía Oficina de Prensa

El cantante colombiano Maluma que se encuentra de gira por Europa, tuvo que cancelar su primer concierto en la capital italiana por la sobreventa de sus boletas. (Lea también: Shakira y Piqué no van más, asegura medio español)

La decisión se tomó luego de que el Departamento de Cultura de Roma le solicitara al promotor local del show, disminuir en 500 el número de asistentes al evento, sin embargo, para ese momento la boletería ya estaba totalmente agotada.

Luego de un análisis por parte de expertos en seguridad, la recomendación final fue cancelar el concierto y así evitar reacciones potencialmente riesgosas para los fanáticos que asistieran al Atlántico Live Roma. (Lea también: ‘Kun’ Agüero sufrió grave accidente después de concierto de Maluma)

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, ya que lo último que quería hacer es desilusionar a mis fans de Roma con los cuales he soñado compartir mi show desde hace mucho tiempo; pero tomando en consideración preocupaciones de seguridad de expertos locales, me he visto forzado a cancelar mi presentación este domingo en el Atlantico Live Roma. Jamás arriesgaría el bienestar de nadie y mucho menos el de mi público. Les prometo que en cuanto pueda regresar, lo haré y a un recinto que nos pueda acomodar a todos, sin que nadie se tenga que quedar fuera – los quiero mucho”, indicó en sus redes sociales el reggaetonero.

Entre tanto, Maluma continuará con su gira por Italia, hoy se presentará en Pala Yamamy, Milano y mañana en el Palapartenope de Nápoles.