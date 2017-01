Maluma, en el top 10 de los líderes globales de la música

Foto: Tomada de Instagram @Maluma

El colombiano Maluma integra el top 10 de los líderes mundiales de la música, según el Global Digital Artist Ranking que clasifica a los artistas de todos los géneros musicales según la influencia y el poder que tengan con sus seguidores.

Según el listado, Maluma ocupa la novena posición después de Ed Sheeran, The Chainsmokers, The Weeknd, Bruno Mars, Adele, Sia, The XX y Clean Bandit.

Igualmente en Spotify, en el listado de los mejores artistas, el paisa se encuentra en la séptima posición con más de 5 millones de descargas por día.

También el video su canción “Chantaje” que hizo con la barranquillera Shakira logra destacarse en el primer lugar de los videos más vistos en Youtube en las últimas 24 horas.

Con 19 millones y medio de seguidores en Instagram y 23 millones en su Facebook, hoy su canal oficial en YouTube MalumaVevo cuenta con 6.779.520 suscriptores y acaba de sobrepasar los 4.222.774.434 de visualizaciones.