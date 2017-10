Margarita Rosa de Francisco habló de su aborto

Instagram @margaritarosadefrancisco

Hoy la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores al confesar que abortó cuando era muy joven. Expuso sus motivos a través de una columna publicada en El Tiempo en la que relató lo doloroso que es para una mujer someterse a este proceso.

“¡Ser mujer siempre ha dolido! Pariendo, abortando o negándonos a concebir, no tenemos salida”.

De manera valiente y al exponerse a la picota pública, Margarita Rosa relata lo que significó para ella abortar, sin embargo no se arrepiente de su decisión.

Relata que ser muy joven no le impidió sentirse segura de que no quería ser mamá “aunque estuviera enamorada hasta los huesos del padre de mi posible hijo. Sabía que el no tener ninguna duda sobre lo que haría no evitaría en mí el dolor de aquella pérdida”.

Dice que 15 días antes de conocer su estado sentía que algo extraño pasaba en ella, se realizó la prueba de embarazo y efectivamente estaba embarazada. Ella decidió abortar.

“Cuando (el doctor) me preguntó por mis motivos le contesté la simple verdad: “Porque no quiero tener hijos”, y eso bastó. Fue rápido y grotesco. Un tubo de aspiradora me hurgaba el estómago como un roedor, algo de no repetir”, agrega en su columna.

Aseguró que es tan doloroso ese proceso al que debe someterse una mujer, y no es suficiente, porque también debe someterse al señalamiento de la sociedad y cargar con un peso que solo le toca a las mujeres. “Abortar, aunque lo considere defendible, es, un acto violento, como también lo es dar a luz”.