Mariana Pajón le hace masaje relajante a Rigoberto Urán

La bicicrosista Mariana Pajón sorprendió a sus seguidores al mostrar sus dotes como masajista. (Lea: Mariana Pajón anuncia que alternará el BMX con el ciclismo de pista)

En video publicado en redes sociales la deportista se ofrece a hacerle un masaje a su compañero Rogoberto Urán, quien se acuesta en una camilla y entre risas se acomoda para recibir el masaje.

Las imágenes publicadas por Miguel Pajón, hermano y manager de la deportista, muestran los momentos posteriores al segundo día de la competencia del Medellín de Pista que se realizó el jueves en la capital antioqueña.

Hoy @UranRigoberto terminó muy estresado en el #MedellinDePista, por eso recurrió a los servicios de la mejor masajista @marianapajon!!! Espero que mañana se pueda parar de la cama!!! 🤣🤣🤣🤣 @BFI10 ✋🏻👐🏻👏🏻 Muy berraco este man… pic.twitter.com/4iD7xKAIMG — Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) 21 de octubre de 2017

Este episodio de los deportistas causó gracia en los asistentes que los acompañaron mientras Mariana hacía el masaje.

Pajón toma con profesionalismo su papel de masajista mientras Rigo pide que le apliquen aceite de coco.

En medio de las risas el deportista expresa que se siente bien con el masaje y que “estoy tan relajado que de verdad lo estoy disfrutando”.

El Medellín de Pista, organizado por EPM, el Inder y la Alcaldía de Medellín, cuenta con la participación de 140 deportistas de pista, ruta y BMX, entre ellos Rigo Urán, la campeona olímpica Mariana Pajón, Sergio Luis Henao, Óscar Sevilla y el mismo “Cochise” Rodríguez, quienes hicieron sus apariciones al igual que decenas de jóvenes ciclistas que comienzan su sueño en el deporte de las bielas.

En el evento Mariana no escondió su felicidad por rodar de nuevo en su tierra natal: “Muy feliz. Hace mucho tiempo no me levantaba y tenía como ese susto de los Juegos Olímpicos, como algo nuevo. Y me parece genial, dame dos ruedas y seré feliz. El velódromo me encanta”.