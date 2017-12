Foto: Instagram Dayana Jaimes

Una foto publicada en la cuenta de Instagram de Martín Elías Jr, hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías, generó un choque de comentarios entre Dayana Jaimes (viuda del artista) y Caya Varón (exesposa).

Se trata de una fotografía publicada por el niño en la que aparece de espaldas y exhibiendo un peinado distinto, pues su cabello está más largo y recogido con una trenza en la parte de atrás. (Lea: Hijo de Martín Elías recibe emotivo mensaje recordando consejos de su padre)

Junto a la imagen el mismo ‘martincito’, como es llamado de cariño, explica que ha decidió este “nuevo look” para sus partidos, en los que luciría una moña y una trenza “como mi nono Diomedes” e invita a sus seguidores a opinar si sí o no le favorece el peinado.

“Mi gente mi nuevo para mis partidos la Moña y la trenza de mi nono Diomedes si o no ?”, dice la publicación.

Reacciones

Tras subir esta foto a sus redes algunos seguidores le hicieron comentarios, a favor y en contra del look, sin embargo la polémica se desató cuando Dayana Jaimes comentó la publicación diciendo que no estaba de acuerdo con el peinado.

En su mensaje Dayana opina que a Martín no le gustaría ver a Jr con ese tipo de peinados y aconseja al pequeño vivir cada una de sus etapas, destacando que aún es un niño.

“Hijo, a tu papá no le hubiera gustado nada de eso. Trata de vivir cada una de tus etapas como un niño que eres. Te mando un abrazo y un beso. Dios te guarde y te bendiga. Tú tienes luz propia, eres hijo de tu papá y tienes su mismo corazón”, dice el mensaje de Jaimes.

Al parecer el comentario no habría agradado a la mamá del niño y exesposa de Martín Elías quien en la misma publicación habría dejado una respuesta a Dayana destacando que un look no quita la esencia del corazón.

El mensaje de Caya ya no se ve en la publicación ya que, al parecer, habría sido borrado.

El mensaje que sí aparece es el de la respuesta de Dayana sobre el look que en algún momento lució Martín Elías pues, supuestamente, Caya le recordó a la viuda que ‘el terremoto’ en también tuvo look distinto haciéndose trenzas y pintándose el cabello.

Sobre esto Dayana responde diciendo que se trata de algo del pasado en el que Martín Elías era una persona inmadura y aclara que “cuando hablas de su pelo triturado en carnavales es porque eran CARNAVALES y Martín era una persona adulta, mayor de edad”.

Asimismo la viuda del artista destaca que a su esposo no le gustaría el look actual de ‘martincito’ ya que “aún recuerdo todas las veces que se molestaba por los cortes irreverentes que le hacían a JR y no estaba de acuerdo… No soy su madre, pero hablo por Martín que en paz descanse, que era mi esposo”.

Tras el cruce de comentarios los seguidores tanto de Martín Jr, como de Dayana y de Caya no se hicieron esperar y de inmediato coparon de opiniones la publicación.

Algunos mensajes se encuentran a favor de Dayana apoyando el argumento de que Martín es muy niño para esos look, mientras que otros apoyan a Caya diciendo que es un abuso que la viuda de Martín critique la forma en que se está criando al niño.

La publicación ya cuenta con más de dos mil comentarios y 24 mil me gusta.