Masivo concierto de Plácido Domingo con la Filarmónica de Bogotá en Chile

Acompañado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el tenor español Plácido Domingo culminó con el multitudinario concierto “Chile en mi corazón”, en el Estadio Nacional de Santiago, una visita que enmarcó su relación de medio siglo con el país y su público, en una presentación aclamada por más de 50.000 espectadores.

En el concierto, organizado por CorpArtes, Domingo también estuvo acompañado por la soprano puertorriqueña Ana María Martínez, el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, el director Eugene Kohn y la cantante popular chilena Mon Laferte.

Según la Fundación CorpArtes, “Chile en mi corazón” responde a su objetivo de democratizar la cultura y de dar accesibilidad a todos a experiencias artísticas de calidad.

Durante una semana, Placido Domingo ofreció entrevistas y una rueda de prensa, se reunió con amigos y ofreció un concierto íntimo en el Teatro CorpArtes, recordando su debut en la capital chilena, en 1967, cuando sólo tenía 26 años y era una promesa del canto lírico.

“El público siempre ha sido muy cariñoso, desde la primera vez que vine. Desde mi juventud hemos tenido un romance, hemos tenido un contacto extraordinario y he venido en muchas ocasiones”, destacó en una rueda de prensa el tenor español.

En el Estadio Nacional, el repertorio mezcló clásicos de la ópera y de la zarzuela con temas de musicales como The Sound of Music, West Side Story, My Fair Lady e incluso temas de Álvaro Carrillo y Armando Manzanero.

Con EFE