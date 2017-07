Mujer que besó a Carlos Vives dice que está a punto de perder su matrimonio

Foto: Tomada de Instagram @ChelyTorress

Chely Torres, la mexicana que el pasado 19 de julio en medio de un concierto le dio un beso a Carlos Vives aseguró que está a punto de perder su matrimonio por este hecho.

A través de redes sociales indicó: “quiero pedir una disculpa a toda la gente que me está siguiendo, pues en estos momentos no quiero dar ninguna declaración porque mi vida está completamente revuelta. Yo no esperaba que pasara esto que ya se publicó a nivel internacional“.

Torres se hizo famosa en varios lugares de Latinoamérica después que se conociera la publicación de un video en el cual se ve cómo sube al escenario donde se presentaba Carlos Vives y le da un beso.

“Aquí en ésta foto aparezco con mi hijo Daniel quien es ahora mi gran pilar pues me apoya al 100 en estos momentos que están siendo extremadamente difíciles y que han impactado mi vida personal y a punto de perder mi matrimonio y mi mayor pasión que es hacer radio”, reiteró.