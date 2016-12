Murió la actriz Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars

Carrie Fisher. / Foto: AFP

La actriz estadounidense Carrie Fisher, recordada por personificar a la princesa Leia de Star Wars, murió este martes en la ciudad de Los Ángeles, luego de permanecer varios días hospitalizada en un centro asistencial tras sufrir un paro cardíaco en medio de un vuelo que despegó en Londres con destino a Los Ángeles, California.

Fisher, de 60 años, volaba de Londres a la capital de California cuando, quince minutos antes de aterrizar, tuvo un paro cardiaco, según información de TMZ, medio especializado en famosos.

“El mundo la amó y la extrañará profundamente”, expresó su hija Billie Lourd en un comunicado citado en estos reportes.

La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomo tierra.

Carrie Fisher sufrió el infarto en un vuelo procedente de Londres, donde la actriz había estado rodando la tercera temporada de la comedia “Catastrophe”.

El medio especializado The Hollywood Reporter recogió el testimonio de varios pasajeros del avión que se hicieron eco de la emergencia en la red social Twitter.

“No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa. Espero que se ponga bien”, dijo en su cuenta de Twitter la actriz Anna Akana, que se encontraba en el avión y que añadió que la intérprete no respiró durante “unos diez minutos”

Personal de United Airlines, la aerolínea que operaba el vuelo, aseguró a TMZ que la actriz se encontraba “inconsciente” cuando aterrizó el avión.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de “Star Wars” en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: “Star Wars: A New Hope (1977)”, “The Empire Strikes Back” (1980) y “Return of the Jedi” (1983).

