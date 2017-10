Música latina alcanza hito histórico con cuatro temas en el top 10 de Billboard

Foto: Captura de Youtube/LuisFonsiVEVO

La presencia de cuatro artistas latinos entre los diez primeros puestos de la lista de popularidad musical en Estados Unidos de la revista Billboard supone un hito histórico, según expertos, músicos y empresarios del sector.

Con “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee que ya superó las 4.000 millones de visualizaciones en YouTube, los expertos aseguraron que se trata de un fenómeno inesperado, orgánico y con más posibilidades de ser permanente, que el “latin boom” que se vivió hace casi 20 años.

“Por primera vez en los 59 años de historia de la cartelera Billboard hay dos canciones en español en el top 10”, dijo Bruno del Granado, encargado del área latina de Creative Artist Agency, la agencia de representación artística y deportiva más grande del mundo.

En la lista, “Bodak Yellow (Money Moves) de la cantante de origen dominicano Cardi B ocupa el primer lugar desde hace tres semanas, seguida en tercer lugar por la versión con la estadounidense Beyoncé de “Mi gente” del colombiano J.Balvin y el DJ francés de origen jamaiquino Willy William.

La estadounidense de ascendencia mexicana, Demi Lovato, está en el octavo escalón con “Sorry not Sorry” y “Despacito” de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee con la colaboración del artista pop canadiense Justin Bieber, aunque descendió al noveno puesto lleva 38 semanas en la cartelera.

“Es algo que nunca se ha vivido antes. Nos emociona a todos los que trabajamos y amamos la música”, indicó el español Del Granado, quien afirma, como muchos otros en la industria, que esta vez se trata de un efecto permanente.

Como actor y testigo del proceso de evolución de los artistas hispanos, Del Granado asegura que hay una gran diferencia entre picos de popularidad de la música latina y lo que sucede hoy.

En 1993, Del Granado formó parte del equipo que lanzó MTV Latin America, desde donde vivió en 1999 la euforia que comenzó con “Livin’ la vida Loca” de Ricky Martin y siguió con “I Need to Know” de Marc Anthony, “If you had My Love” de Jennifer López y “Bailamos” de Enrique Iglesias, entre otros.

“En el 99, lo que vimos fue a artistas latinos grabando en inglés, con productores ‘anglo’ buscando el mal llamado ‘crossover’. Esta vez se trata de un movimiento que venía desde hace tiempo, pero que recibió un gran acelerador con ‘Despacito'”, explicó.

Artistas y productores como Wisin, Enrique Iglesias y Descemer Bueno han interpretado el momento por el que pasa la música latina en el mundo como el resultado del trabajo de músicos que no se cansan de experimentar con sonidos.

“Se trata de nunca aislarse”, afirmó Wisin al describir lo que hace la diferencia en el proceso creativo de la música urbana. Así han nacido las fusiones de ritmos latinos con géneros que llevan años recorriendo el planeta como el reggae y el hip hop.

Otros como los colombianos Maluma y J.Balvin le han agregado a la receta el contacto constante con el público para impulsar su trabajo a través de las redes sociales, un espacio en el que los latinos y latinoamericanos son los reyes mundiales.

La música también es un tema central entre los latinos, la combinación de las dos cosas ha impulsado el fenómeno y lo va a seguir haciendo, coinciden los expertos.

“Ahora existe un consumo mucho más directo de audio y música”, declaró Jesús Salas, vicepresidente ejecutivo de Programación y Coordinador de Multiplataformas de Spanish Broadcasting System (SBS), una de las redes de radio más grandes de Estados Unidos.

“Las plataformas digitales han revolucionado el mercado radial en su totalidad”, afirmó.

Los expertos destacaron también que finalmente las empresas estadounidenses, incluyendo las discográficas, terminaron por entender que el mercado latino es poderoso e influyente con un poder de compra que se espera llegue a los 1.7 billones de dólares este año.

En este momento, la música latina ocupa el 8 por ciento del mercado de streaming en Estados Unidos y con “Despacito” y “Mi Gente” se ha demostrado que son temas atractivos no solo para los latinos.

El colombiano Alex Sensation, uno de los DJ más famosos de música en español en Estados Unidos, indicó que hay “una combinación perfecta” entre la radio y el streaming, que ha permitido que artistas – que él promocionó en SBS como J.Balvin y Daddy Yankee – estén destronando a estrellas de la música anglosajona. “Es un orgullo”, afirmó.

De su parte, los artistas latinos, en especial del género urbano reconocen que están ante una nueva era de la música urbana, que los emociona y al mismo tiempo les presiona.

“Este es un momento en el que ya no hay barreras”, dijo la cantautora colombiana de música urbana Karol G.

“Tenemos al mundo mirando qué es lo que estamos haciendo y entre todos tenemos que probar que esas dos canciones no son un éxito aislado”, aseguró.

EFE