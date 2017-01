El musical “La La Land” parte como gran favorito esta noche en los Globo de Oro

Foto: Tomada de Facebook/La La Land

Tras recibir numerosos halagos por parte de la crítica y el público, el musical “La La Land” se presentará esta noche en los Globo de Oro como la máxima favorita, con 7 nominaciones.

La 74 edición de estos galardones que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, contará con el humorista Jimmy Fallon como maestro de ceremonias y se celebrará esta noche en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles a partir de las 5:00 de la tarde, hora local.

La magia y el encanto de “La La Land”, que remite a la época dorada de los musicales de Hollywood, tratará de superar a “Moonlight” y “Manchester by The Sea”, que cuentan con seis y cinco candidaturas, respectivamente.

El galardón al mejor filme dramático se decidirá entre “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight”, mientras que el premio a la mejor cinta de comedia o musical contará como nominadas con “La La Land”, “Deadpool”, “20th Century Women”, “Sing Street” y “Florence Foster Jenkins”.

Casey Affleck, Joel Edgerton, Andrew Garfield, Viggo Mortensen y Denzel Washington, lucharán por el galardón al mejor actor dramático.

En el mismo apartado, pero en la categoría femenina, aparecen como nominadas Amy Adams, Jessica Chastain, Isabelle Huppert, Ruth Negga y Natalie Portman.

En cuanto a los intérpretes de comedia o musical, los aspirantes son Colin Farrell, Ryan Gosling, Hugh Grant, Jonah Hill y Ryan Reynolds.

Las actrices en competencia en el mismo género son Annette Bening, Lily Collins, Hailee Steinfeld, Emma Stone y Meryl Streep.

Mel Gibson, Tom Ford, Barry Jenkins, Kenneth Lonergan y Damien Chazelle competirán por el Globo de Oro al mejor director.

El cineasta chileno Pablo Larraín defenderá su cinta “Neruda” para obtener el premio a la mejor película extranjera, al que también optan “Divines” y “Elle” de Francia, “The Salesman”, una coproducción entre Francia e Irán y “Toni Erdmann” de Alemania.

En cuanto a los galardones de televisión, la miniserie “The People v. O.J. Simpson” parte con ventaja gracias a sus cinco nominaciones, seguida de cerca por “The Night Manager”, con cuatro menciones.

“Game of Thrones”, “The Crown”, “Westworld”, “Stranger Things” y “This Is Us” lucharán por el galardón a la mejor serie dramática, mientras que las candidatas a mejor serie de comedia o musical son “Atlanta”, “Black-ish”, “Mozart in the Jungle”, “Transparent” y “Veep”.

El mejor actor de drama irá a parar a Rami Malek, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Liev Schreiber o Billy Bob Thornton.

Respecto a las actrices dramáticas, las nominadas son Caitriona Balfe, Claire Foy, Keri Russell,, Winona Ryder y Evan Rachel Wood.

El mexicano Gael García Bernal tratará de repetir el galardón de mejor actor en una serie o comedia musical que logró el año pasado por “Mozart in the Jungle”.

Sus contrincantes serán Anthony Anderson, Donald Glover, Nick Nolte y Jeffrey Tambor.

Además, la latina Gina Rodríguez optará por al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por “Jane the Virgin”.

La intérprete de raíces puertorriqueñas competirá en esta categoría con Rachel Bloom, Julia Louis-Dreyfus, Sarah Jessica Parker, Issa Rae y Tracee Ellis Ross.

En el terreno de la mejor miniserie o película para televisión, las contendientes son “American Crime”, “The Dresser”, “The Night Manager”, “The Night Of” y “The People v. O.J. Simpson”.

Por último, la actriz Meryl Streep recibirá el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Por: EFE