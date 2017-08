Nació la tercera hija de Falcao

Tengo la alegría de comunicarles que hoy a las 8:31am nació nuestra 3era hija Annette García Taron. Damos gracias a Dios porque tanto lore como nuestra bebe se encuentran muy bien. Dios es bueno// I am very happy to tell you about a new born in my family. I want to thank God because Lore and our baby are in very good shape. God is good//J’ai la joie de vous annoncer que ce matin à 8h31 est née notre troisième fille Annette García Tarón. Nous remercions Dieu de la bonne santé de Lore et du bébé. Dieu nous a bénit une nouvelle fois

