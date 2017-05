Nicole Kidman, de Hollywood al cine independiente en Cannes

Foto de AFP

Este año Nicole Kidman fue la reina de Cannes, con tres películas y una serie en la selección oficial. A los 49 años, la actriz recibió este domingo un premio especial de la 70ª edición del certamen.

La estrella de Hollywood, que alterna éxitos de taquilla con cine independiente, protagonizaba dos películas en la competición oficial.

La primera es “La seducción”, sobre la historia de un soldado que se esconde en un internado para chicas durante la Guerra de Secesión, con Colin Farrell, Elle Fanning y Kirsten Dunst, y bajo las órdenes de Sofia Coppola, que se llevó el premio a la mejor dirección.

La actriz australiana también aparecía junto a Colin Farrell en “The Killing of a Sacred Deer”, del griego Yorgos Lanthimos, galardonado por el mejor guión.

Fuera de la competición, esta pelirroja con rostro de porcelana presentó en la Croisette “How to Talk to Girls at Parties” del estadounidense John Cameron Mitchell.

Además, también estuvo presente con la segunda temporada de la serie de televisión “Top of the Lake” de la realizadora neozelandesa Jane Campion, exhibida en una sesión especial.

