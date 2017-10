No me niegues más: J Balvin luego de que Gaby Espino aclaró rumores de un romance

Fotos: Colprensa

Decenas de rumores sobre un posible romance entre el cantante colombiano J Balvin y la actriz venezolana Gaby Espino habían surgido luego de que ambos compartieran una serie de comentarios en sus publicaciones de Instagram.

Gaby Espino en una entrevista en el programa Sale el sol, aclaró que sólo son amigos con el artista colombiano y que simplemente se trata de bromas que se hacen entre ellos, pero nada más.

“Ese es mi amigo, es pura echadera de broma, de chevere, solo somos amigos”, afirmó. (Lea también: Lucas Arnau se molestó con seguidora por comentario de su matrimonio)

Lo curioso de esta respuesta fue la reacción de J Balvin, quien a través de una historia en Instagram le pidió a la venezolana que no lo negara más.

“No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes…. Tú eres mi novia. No me niegues más”, dijo en broma el cantante.

Los rumores sobre un romance habían iniciado en 2015 cuando Gaby fue la encargada de entregarle el premio al colombiano durante los Latin American Music Awards, quien no asistió al evento y ella dijo: “Yo te lo entrego J Balvin”. (Le puede interesar: Jessica Cediel asegura que quiere adoptar un niño)

Por ahora ambos descartaron los chismes que han surgido entorno a una relación. Gaby Espino está enfocada en su línea de cosméticos mientras que J Balvin se encuentra realizando la gira de ‘Mi gente’ en México.