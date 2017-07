Organista uruguaya toca el quinto concierto de Bach en la Catedral Primada

La organista uruguaya Cristina García Banegas

El quinto concierto del Ciclo de “Bach en Bogotá” corre a cargo este sábado de la organista uruguaya Cristina García Banegas, ampliamente elogiada por sus grabaciones discográficas y por realizar ciclos de conciertos alrededor del mundo en torno a las obras de este importante compositor alemán.

García Banegas es la primera organista mujer y primera latinoamericana en interpretar obras de Johann Sebastian Bach en la Catedral Primada de Colombia. Con entrada gratuita, el recital está programado para este sábado 29 de julio a las 5 p.m.

La invitada es profesora de la Cátedra de Órgano en la Escuela Universitaria de Música de Montevideo, así como directora artística del Festival Internacional de Órgano de Uruguay, del Ensemble Vocal e Instrumental de Profundis, del coro “Los Niños de Tu Ciudad” en Montevideo, y desde 2015 del coro “DeProfunditos”, inserto en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (Mapi).

En 1985 presentó en Uruguay la obra integral de Bach para órgano en un ciclo de 20 conciertos. Actualmente está realizando la grabación de su obra integral para órgano con instrumentos barrocos y neobarrocos, algunos de ellos ejecutados por el propio Bach.

El programa que interpretará García Banegas incluye obras de diversos períodos del compositor alemán. El público asistente tendrá la posibilidad de escuchar obras de bellas y profundas melodías, entre las cuales se encuentran el Preludio y Fuga en Do mayor, BWV 566; la Sonata Trio Nº 3 en re menor, BWV 527; Durch Adams Fallist ganz verderbt, BWV 705; Wir glauben all an einen Gott, Vater, BWV 740; Preludio y fuga en Si bemol, BWV 560 Nº 8 de los “Ocho pequeños preludios y fugas”; y la monumental Partite diverse sopra “Sei gegrüsset, Jesu gütig”, BWV 768.

Como antesala al concierto, a las 3:15 p.m., el crítico musical Emilio Sanmiguel realizará un conversatorio relacionado con aspectos de las obras que se interpretarán en el programa. La charla es en las instalaciones de la Catedral Primada de Bogotá, con entrada libre a partir de las 3:00 p.m. por la puerta de la Calle 11, hasta completar aforo.