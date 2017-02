Organizadores y firma de boletería se enfrentan por el Festival Storyland

Foto: Tomada de Facebook/StorylandFestival

La organización del Festival Storyland decidió interponer una denuncia en contra de la empresa Tuboleta, según ellos, “debido a inconsistencias presentadas los tres días del Festival Storyland”, realizado del 2 al 4 de enero del año 2016.

En el documento conocido por RCN Radio, el Festival Storyland dice que “se encontró, al contar y revisar cada colilla de boleta recibida los días del festival, que había muchas referencias con el mismo número consecutivo y la misma localidad, por lo que se supo que eran boletas duplicadas, pero aún las boletas duplicadas eran auténticas”.

De acuerdo con los organizadores de Storyland, “lo anterior se logró comprobar tras revisar el tipo de papel, el contramarcado, el sticker y la correcta lectura de la máquina de verificación, por la cual pasaron todas las boletas”.

RCN Radio también conoció la carta de respuesta de TuBoleta a una publicación de un medio de comunicación, en la que indicó que “el caso está en manos de la justicia”.

Respecto a los señalamientos por parte del Festival Storyland a la empresa TuBoleta en los que aseguran que encontraron “boletas falsas, duplicadas, impresas en papelería oficial de diferente numeración pero con el mismo número consecutivo y la misma localidad y boletas sin registrar en el sistema”, la firma de boletería respondió:

“Storyland había contratado otras firmas para hacer emisión de boletería, lo que violaba el contrato suscrito, en consecuencia Tuboleta garantiza el préstamo de escaners y la verificación de las boletas emitidas por la empresa, y no de las escarapelas, manillas, acreditaciones o tiquetes que tienen otro origen”.

Según Tuboleta, la empresa All for One contrató a esta compañía para hacer la comercialización, venta e impresión de entradas para el festival 2016, un hecho que generó que “algunos asistentes pudieron comprar manillas y acreditaciones sin necesidad de adquirir boletas y sin la correspondiente declaración de las mismas”.

Por su parte Storyland también dice que “el ejecutivo de cuenta Mauricio Gómez mandó a imprimir 130 paquetes más de boletas, 100 en la localidad General Admission y 30 en la localidad Confort, argumentando que hacían falta boletas”.

Situación que es irregular para los organizadores del Storyland, ya que “estas boletas no fueron vendidas, pues en el software de la empresa aparecían reversadas, pero como el señor nunca entregó el consecutivo de las boletas, ni las boletas en físico a ningún miembro de Storyland, pues fue imposible revisar qué pasó con las boletas”.

No obstante Tuboleta argumenta lo anterior indicando que “(All for one), hizo ventas por plataformas digitales sobre los que Tuboleta no tenía capacidad u obligación de verificación. Por esta vía, ese recaudo se fue directamente a Storyland, que se evitó así el pago de los mil millones de pesos que Tuboleta le prestó para la realización del Festival, con lo que se configuró una estafa, denuncia que está en curso en la Fiscalía”.

Ante el pago del préstamo que Tuboleta dice haber hecho a la organización de Storyland, los productores del espectáculo argumentan que “este préstamo no había sido totalmente saldado pues Storyland además de estar inconforme con la tasa de interés, la cual era del 3.5 (tasa de usura) no podía pagar pues todas las inconsistencias presentadas dieron como resultado pérdidas monetarias”.

Por ahora, dice Tuboleta, “All for One le debe a Tuboleta 1.600 millones de pesos, hay un proceso civil por este dinero y otro penal en contra de ellos por la falsificación del endoso de patrocionios y cheques con órdenes de no pago”.

Un hecho que “se configura como una estafa en contra de Tuboleta”, dice el texto firmado por el gerente de la compañía, Hernando Sánchez; mientras que los organizadores de Storyland se preguntan “¿Hasta dónde llega el poder de esta empresa para tapar sus fallas y errores en el servicio?”.