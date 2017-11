Otro escándalo: protagonista de ‘Gossip Girl’ es acusado de violar a la actriz Kristina Cohen 

Foto: Instagram @edwestwick

Una nueva denuncia salpica a Hollywood. Esta vez es de Kristina Cohen, quien publicó a través de su cuenta de Facebook un mensaje en el que señala que el actor abusó de ella durante una reunión en 2014, mientras trabajaba en el programa ‘Californication’. (Lea aquí: El caos que causaron en Estados Unidos los escándalos sexuales)

En el mensaje, la actriz cuenta que todo pasó en la casa Ed Westwick, en donde estaba reunida con otros conocidos. Según la joven, el actor británico invitó a los asistentes a tener sexo, pero ella prefirió ir a un cuarto para huéspedes. (Lea también: Hijo del actor Richard Dreyfuss acusa a Spacey de acoso sexual)

“Me quedé dormida. Allí desperté abruptamente con Ed encima de mí y con sus dedos dentro de mí. Le dije que parara, pero él es fuerte. Luché tan fuerte como pude para quitarlo de encima mío, pero tomó mi cara con sus manos, me sacudió y dijo que quería tener sexo conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó “, escribió Kristina en la red social.

En el mismo mensaje asegura que fueron días difíciles para ella y que ahora se da cuenta “de la forma en que estos hombres con poder se aprovechan de las mujeres” y que esta es una táctica que se usa frecuentemente en la industria y “seguramente, en muchas otras”.

Ante la acusación, Ed Westwick publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirma que no conoce a la actriz y que “nunca” ha cometido una violación.