Pamela Anderson destrozada por la muerte de Hugh Hefner

Pamela Anderson, una de las más famosas conejitas Playboy, se mostró destrozada tras enterarse de la muerte de Hugh Hefner y compartió en sus redes sociales un video en el que se limita a decir “Adiós Hef”, en medio del llanto. (Lea también: La vida estrafalaria de Hugh Hefner, creador de Playboy: su obsesión, las mujeres jóvenes)

Anderson fue una de las figuras mediáticas de mayor popularidad en los Estados Unidos gracias a la plataforma de Playboy que la llevó a la fama.

La actriz estadounidense compartió una carta que le dedicó a Hefner:

Tengo tantos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Soy lo que soy por usted. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida… La gente me decía todo el tiempo que yo era su favorita… Estoy conmovida. Pero estaba ya mayor, la espalda le dolía mucho. La última vez que te vi, utilizabas un andador. No querías que te viera. No podías escuchar. Tenías un pedazo de papel en el bolsillo con mi nombre Pamela y un corazón.

Ahora, me estoy desmoronando. Este sentimiento es tan loco. Está lloviendo en París ahora. Estoy en la ventana. Todo lo que el mundo ama de mí es porque usted me comprendió. Me aceptó y me dio coraje para ser yo misma. Lo amo como a ninguno más. Vivir imprudentemente, sin filtros.

Sé valiente. No hay reglas. Vive tu vida. Estoy orgulloso de ti. No hay errores. Y con hombres… disfruta. Tienes al mundo en un puño. Eres una buena chica. Y eres tan amada. No estás loca. Eres salvaje y libre. Mantente fuerte. Sé vulnerable… ‘es la hora de la película’.

Amaba a mis hijos… siempre estaba allí por nosotros. Con su amor. Su loca sabiduría. Extrañaré todo lo suyo. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar más libre y más sexual. Era un caballero encantador, elegante, gentil y muy divertido. Adiós, Hef…

Tu Pamela”.