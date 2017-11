Pelea entre Nicky Jam y Ñejo se sube de tono

Nicky Jam y Ñejo // Foto: Instagram

Luego de que los cantantes urbanos Nicky Jam y Ñejo compartieran el éxito de la canción Voy a beber, terminaron con su amistad de un momento a otro y se especuló mucho sobre lo qué pasó.

Nicky Jam explicó los motivos que llevaron a que su amistad terminara lo que despertó la ira de Ñejo, quien se defendió y nuevamente encendieron las redes sociales con palabras de desprestigio de un lado y otro.

El nuevo enfrentamiento se dio luego de una entrevista que concedió Nicky Jam al comediante boricua conocido como ‘Molusco’, en la que aseguró que todo iba bien hasta que grabó su tema Voy a beber en 2013, que fue exitoso y ocupó los primeros lugares en la radio por mucho tiempo.

“Cuando saqué el tema hicimos el remix, resulta que cuando voy a trabajarlo en la radio digo tengo un remix y mi canción, lo que hice fue pegar mi canción y no el remix, él alega que supuestamente yo tenía que invertir en el tema con él y todo se dañó desde ahí”, dijo el artista.

“El mánager me diría que no hable del tema, pero es la última vez que lo hago. Ñejo fue de los primeros que grabó conmigo y la amistad que teníamos era una cosa increíble y cuando estábamos en Colomba, Ñejo estuvo ahí y me ayudó, pero después no sé qué pasó”, agregó Nicky Jam.

Dice que le sorprendió mucho cuando Ñejo empezó a hablar mal de él en las entrevistas. “Si él no entiende ahora en algún momento lo va a entender. Si te toca invertir en tu carrera ¿en que canción vas a invertir?, yo la escribí, es mi creación y lo que se pegó fue el coro, yo la escribí, no me quiten el mérito de lo que hice”.

“El puede pensar lo contrario, yo defiendo mi opinión y es la última vez que hablo del tema”, dijo Nicky Jam, agregando que así después de esta entrevista, realizada previo a los Grammy, Ñejo se pronuncia él ya nunca más se referiría al tema y se mostró esperanzado en que en algún momento “nos demos las manos, yo pienso que actué bien y si le falte al respeto le pido disculpas”.

Aquí con el compadre @yosoymolusco Que mucho nos reímos A post shared by NICKY JAM (@nickyjampr) on Nov 17, 2017 at 11:23am PST

Sin embargo, las declaraciones no cayeron bien en Ñejo, quien a través de su cuenta de Instagram calificó a Nicky Jam de charlatán y desagradecido porque él le dio de comer cuando estaba en Colombia y no era nadie, según Ñejo.

“Hermano usted es un charlatán, no vale nada, diga las cosas como son, yo no quería que usted invirtiera en mi tema, ese tema se pegó solo”, indicó.

Asegura que Nicky Jam se volvió un fenómeno en Colombia a costas del reconocimiento que tenían Ñejo y Dalmata en el país. “Yo no quiero nada de ti, tú sabes por qué te fuiste para Colombia, porque allá yo estaba encendido con Dalmata, tu llegaste con un CD debajo del sobaco, hasta un sándwich tuve que pagarte, porque no tenías para comer y ahí se volvieron a dar cuenta que existías”.

Se refiere también a esa época en la que J Balvin también se daba la pelea por pegar en el género. “Yo te trepaba a la tarima, pero luego llegaba J Balvin y me dejabas abajo (…) por qué le hiciste entonces un doble remix a la canción Voy a beber, no seas tan insecto”.