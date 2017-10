Penélope Cruz afirma que el “abuso de poder” de Weinstein es “inaceptable”

Foto: Tomada de Instagram @PenelopeCruz

La española Penélope Cruz, que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por “Vicky Cristina Barcelona”, producida por The Weinstein Company, dijo hoy que “el abuso de poder” de Harvey Weinstein, acusado de supuestos acosos sexuales, “es absolutamente inaceptable”.

“Las historias que han aparecido durante los últimos días sobre Harvey Weinstein me han dejado extremadamente triste y asombrada”, indicó Cruz en una nota remitida al portal BuzzFeed News. “Obviamente, yo no conocía esa parte de él”, agregó.

“Hemos trabajado juntos en diferentes películas e, incluso si él ha sido respetuoso conmigo y personalmente nunca he sido testigo de ese tipo de actitudes, necesito expresar mi apoyo a las mujeres que han tenido esas horribles experiencias”, apuntó la intérprete madrileña.

“Han mostrado una gran valentía al hablar. Ese tipo de abuso de poder es absolutamente inaceptable. Todos, mujeres y hombres, necesitamos enseñar a las futuras generaciones acerca del poder del respeto y de apoyarnos los unos a los otros”, concluyó.

El escándalo que rodea a Weinstein no deja de crecer según pasan los días al aumentar de manera vertiginosa la lista de actrices y modelos que han denunciado casos de acoso sexual por parte del que estaba considerado como uno de los productores más importantes de Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son solo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una enorme polémica en Hollywood.

Estrellas como Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain han condenado duramente el comportamiento de Weinstein, a las que se han sumado Emma Watson o Cate Blanchett, y actores como Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney y Christian Slater.

A las condenas de actores de Hollywood se han adherido también la excandidata Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama.

EFE