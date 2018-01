Premios Globos de Oro se entregaron en medio del rechazo por acoso sexual

En medio de una gala llena de celebridades que manifestaron su rechazo al acoso sexual, se llevaron a cabo los Premios Globos de Oro 2018, evento que galardona lo mejor del cine y la televisión en Hollywood. (Le puede interesar: Harvey Weinstein respondió a las acusaciones de Salma Hayek sobre acoso sexual)

La noche comenzó con humor ácido gracias a los venenosos dardos enviados por el maestro de ceremonias, Seth Meyers, que salió bien librado de la compleja tarea de abordar con chistes los escándalos sexuales de Hollywood. (Premios Globo de Oro dona US$2 millones para la libertad de prensa)

“Buenas noches, damas y los caballeros que queden”, dijo al aparecer en pantalla, y agregó: “es 2018. La marihuana está permitida por fin (en California) y el acoso sexual ya no. ¡Va a ser un buen año”, destacó.

Meyers se refirió explícitamente a Harvey Weinstein, el productor de cine cuyas decenas de agresiones sexuales inspiraron el movimiento “Me Too” para que las víctimas de abusos denunciaran sus casos.

Tampoco se escapó a las indirectas de sus chistes Kevin Spacey, por quien Mayers dijo que, “van a hacer otra temporada de ‘House of Cards’. ¿También está Christopher Plummer disponible para eso?”.

Posteriormente, los galardonados salieron a relucir con duros y sentidos discursos como los de Oprah Winfrey o Nicole Kidman.

“Tenemos por delante un nuevo día y cuando finalmente amanezca ese nuevo día será gracias a muchas mujeres, muchas de las cuales están en esta sala, y muchos magníficos hombres que van a luchar unidos para garantizar que llegue el momento en el que nadie tenga que decir, nunca más, ‘yo también'”, dijo Oprah Winfrey, al recibir el premio honorífico de la velada.

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm

