Prográmese para el taller de cómics en el Museo el Chicó

Foto: Archivo Particular

Del 17 al 18 de marzo, en la Casona del Museo El Chicó de Bogotá, se realizará el primer taller del cómic, donde además de charlas con aficionados y coleccionistas del cómic se ofrecerá una amplia variedad de libros, comics, manga, novelas gráficas y artículos de colección de las principales casas del mundo como lo son Marvel, DC Comics, Dark Horse, Vertigo, Kodansha y Viz Media, tanto en idioma inglés como en español.

Durante los 3 días, se podrán encontrar productos desde 15 mil pesos en adelante, promociones de “Paga 1 lleva 2” en kits compuestos por una figura coleccionable más un minilibro o libros, comics y coloring books en promoción de “Paga 2 lleva 3”.

En general, se podrán conseguir enciclopedias, agendas, libros tridimensionales, figuras, máscaras, pósters y postales.

También habrá libros y artículos para los aficionados a las historias fantásticas como El señor de los anillos de John Ronald Reuel Tolkien o Harry Potter de J. K. Rowling.

Igualmente los videojuegos como Assassin’s Creed, Minecraft, Zelda, Warcraft; Series de televisión como The Simpsons, Game of Thrones, The walking dead, Doctor Who; Películas como Hunger Games, Star Trek, Star Wars y libros sobre Personajes como los X-Men, The Avengers y todo el universo de DC como Batman, Superman, el Joker o Green Lantern.

El evento está abierto para todas las edades y se ofrecerá para los más pequeños los readers para aprender el idioma inglés dirigido a primeros lectores sobre superhéroes o clásicos en inglés como: The Peanuts de Charles Schulz o de Roald Dahl (Charlie y la fábrica de chocolates).

En cuanto a las actividades para los niños, el domingo en la mañana se realizará un taller para colorear con libros especializados sobre superhéroes.

Tanto en los conversatorios como en la exhibición, habrá un espacio especial para los amantes del manga o el cómic japonés.

En cuanto al producto, se contará con imprescindibles como Astro boy, Dragon Ball, JoJo’s Bizarre Adventure, Naruto, One piece, Saylor moon o Yu-gi-oh y, en cuanto a las conferencias, se conversará el sábado sobre la vida secreta de la industria del manga y, el domingo, la diferencia entre el comic americano y el cómic japonés.

Para los amantes del cómic pero también del cine, habrá un encuentro sobre las mejores adaptaciones del comic en cartelera, haciendo un enfrentamiento entre Marvel VS DC.

La Asociación P.L.U.M.A que busca difundir la literatura fantástica y juvenil también se une a esta iniciativa y ofrecerá la charla sobre literatura celta en Harry Potter.

También el club de fans de DC Cómics en Colombia nos apoya en su grupo y con un integrante para los talleres.

Dentro de los conferencistas, participarán abogados, docentes, periodistas y diseñadores gráficos, todos amantes, coleccionistas y expertos en el mundo geek y el cómic.

Fechas y horarios:

Viernes 17: 11 a.m. a 7 p.m. (muestra comercial)

Sábado 18: 11 a.m a 7 p.m. (Charlas y muestra comercial)

Domingo 19 de marzo de 2017: 9:30 a.m. a 5:30 p.m. (Charlas y muestra comercial)

Lugar: Museo del Chicó. Carrera 7 No. 93-01. Sede Casona