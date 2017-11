Rapero amenaza y expulsa a espectador que ‘manoseaba’ a mujeres durante concierto

Drake / Imagen tomada del video de Instagram

El rapero canadiense Drake detuvo su show en medio de un concierto para “ponerle freno” a un espectador que se encontraba ‘manoseando’ a las mujeres que lo rodeaban.

Los hechos ocurrieron en Australia en un club nocturno de Sidney, donde el artista se presentaba ante un multitudinario público.

Según los hechos, que quedaron registrados en varios videos de los espectadores que, además, los compartieron en redes sociales, el cantante cuando se percató de lo que sucedía decidió parar al Dj que le ponía la música y dirigirse al agresor.

Las palabras del cantante Drake fueron contundentes hacia el acosador a quién amenazó de que “si no paras de tocar a las chicas, voy a bajar y te voy a patear”.

I got this close to Drake threatening to jump into the crowd to start a fight with a guy groping a woman in the audience. Violence against women, 6 God says no.🦉🦉🦉🦉🦉🦉🦉🦉 #heropapi #protecterofthepeople #6god #legend #viewsfromthe6 @champagnepapi

Una publicación compartida de louisesukari (@louisesukari) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:04 PST

Tras la reacción del artista el público lo apoyó gritando al hombre; momentos después, personal de logística y seguridad del evento entra a sacar al asistente.

Cientos de comentarios y miles de reproducciones ha tenido el video del momento en que el cantante de rap evita que un acosador siga violentando a las mujeres asistentes a su espectáculo.