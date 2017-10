Rapero Nelly en libertad tras ser acusado de violación

El rapero estadounidense Nelly, detenido el sábado tras haber sido acusado de violación, fue puesto en libertad sin ningún cargo en su contra, indicó el domingo la Policía de Auburn (noroeste) en un comunicado.

Cornell Haynes Jr, su verdadero nombre, había sido detenido por la denuncia de una mujer que afirmó que Nelly la había agredido sexualmente en el bus de la gira del artista.

El cantante había sido llevado provisionalmente a un establecimiento penitenciario de Des Moines, cerca de Auburn, en los suburbios de Seattle.

“Para ser absolutamente claro, no fui acusado de ningún delito”, escribió Nelly en su cuenta de Instagram, fui liberado “a la espera de las conclusiones de la investigación”.

To be absolutely clear. I have not been charged with a crime therefore no bail was required. I was released , pending further investigation.

— Nelly_Mo (@Nelly_Mo) 7 de octubre de 2017