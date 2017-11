Reykon explica por qué tuvo que apartarse de la música por un tiempo

Foto: RCN Radio

El cantante de música urbana Reykon se vio obligado a apartarse de la música por un largo tiempo por una hemorragia vocal que sufrió y por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente; la misma que sufre actualmente la barranquillera Shakira.

En diálogo con RCN Radio, Reykon relató que tuvieron que realizarle una cirugía en las cuerdas vocales y que él prefirió no decir nada ante la sorpresa de la gente de no escucharlo más ni hacer presentaciones por el temor de lo que podía pasar. (Lea también: Shakira suspende toda su gira: vivo el momento más duro de mi carrera)

“Yo traté de no decir mucho acerca de eso en mis redes sociales porque la gente se preocupa por uno, ya cuando salí de la cosa ya conté, cuando no tenía tanto temor de lo que estaba sucediendo porque es miedoso para uno que le digan que le van a hacer un procedimiento quirúrgico a uno que vive de esto (la voz)”, indicó.

El cantante paisa aseguró que esta afectación en su garganta se dio por un abuso de la voz y que, normalmente es la causa de esa hemorragia vocal en los artistas.

“Yo llevo siete años desde que lancé La Santa, desde ahí le dí a la voz duro, sin técnicas, sin conocimiento y lo que hice fue abusar de eso, pero le dí muy duro y castigaba mucho una parte del cuerpo que ahora la cuido demasiado”, agregó.

Narra que en un show no pudo continuar cantando y ahí se dio cuenta que algo grave le sucedía y por eso decidió hacer un alto en su carrera. “Incluso en la última canción se me fue la voz y yo dije ya no me da más (…) a uno le da miedo porque le muestran los riesgos y es lo que le pasa a esta mujer (Shakira) en estos momentos”.

Finalmente confirmó que luego de 10 años de carrera musical lanzará su primer álbum, será en febrero de 2018 y su principal sencillo será El Chisme, canción que como las demás han salido de sus vivencias.

“No tengo un disco, y ahora es bonito porque voy a aprovechar la experiencia que tengo y voy a tener buenos invitados, va a ser una mezcla de experiencia”, señaló.