Ricardo Arjona suspende entrevista en vivo al molestarse por las preguntas

Ricardo Arjona / AFP

Ricardo Arjona se marchó enojado de una entrevista en el programa televisivo “Camilo”, que se transmite por la cadena CNN en Español.

El artista guatemalteco lamentó que el periodista Camilo Egaña haya recopilado criticas y cuestionamientos que le hacen en redes sociales y artículos y no asuntos positivos de su trayectoria. “Armaste una entrevista buscando quién odia a Arjona, recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube dónde estabas, pensé que eras un comunicador bien intencionado, yo creo que a esta entrevista la tenemos que suspender. Un tipo que le dedica tiempo a lo que no le gusta es un idiota”.

Tras un corte comercial, se volvió al programa y el guatemalteco ya no estaba presente. Posteriormente, el cantautor discutió con el conductor del programa por Twitter. La entrevista a Ricardo Arjona, quien la próxima semana recibirá en Miami el galardón a la trayectoria en los Premios Billboard, tenía como fin presentar su nuevo disco “Circo Soledad”, que saldrá a la venta este viernes 21 de abril.