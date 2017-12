Se conocen detalles de la película que Will Smith grabará en Cartagena

Foto: Archivo Colprensa

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, dio a conocer algunos detalles de la película que dirigirá el director taiwanes, Ang Lee y que contará con la participación del actor de Hollywood, Will Smith.

El mandatario informó que ya inició en esta ciudad del caribe colombiano, la preproducción de la película Gemini Man.

Dijo que el director Lee en compañía de su equipo de trabajo ha visitado varios escenarios de La Heroica entre los que se encuentran el Centro Histórico, el barrio Getsemaní, el Mercado de Bazurto, entre otros, los cuales podrían ser claves en la película.

Para el mandatario interino, el rodaje de esta producción en Cartagena será muy importante para la ciudad, no sólo porque ayudará a la internacionalización del destino, sino también porque pone en evidencia que la capital de Bolívar se está convirtiendo en un referente de la cinematografía mundial. (Lea también: Will Smith estará en Cartagena)

Esta producción, que comenzará a grabarse entre abril y mayo del 2018, representará el regreso a la gran pantalla del director taiwanes, recordado por películas como La Vida de Pi, el Tigre y el Dragón, Hulk, entre otras.

“Va a ser un show. He visto los reels de preproducción y lo que se verá es que Cartagena se convertirá en una escena de acción importantísima dentro de la película. Se va a ver toda la ciudad, no solo el Centro Histórico. Va a ser un recorrido integral de la ciudad y además, no se va a mostrar drogas, sexo ni violencia“, expresó Londoño.

Esta será la segunda ocasión en la que el reconocido actor de Hollywood visitará a Colombia. La primera correspondió a su visita a Ibagué donde estuvo presente en el concierto de Marc Anthony.

El actor Will Smith es recordado por su participación en películas como En busca de la Felicidad, Siete Almas, Hombres de Negro, entre otras.