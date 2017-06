Sense8 escuchó a sus seguidores: la serie tendrá un episodio final

Los fans de la serie Sense8 lograron ser escuchados por Netflix y tendrán un episodio final de dos horas.

La información se dio por medio de la cuenta de Twitter de la serie en la que dieron a conocer una carta firmada por Lara Wachowski, una de las creadoras, donde explica que se llegó a un acuerdo para desarrollar un episodio especial para darle cierre definitivo a la historia.

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) 29 de junio de 2017