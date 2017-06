Shakira anuncia gira mundial de conciertos

Foto: AFP

La cantante barranquillera Shakira anunció su regreso a los escenarios con el inicio de ‘El Dorado World Tour’ que recorrerá Europa y Estados Unidos.

El tour empezará el próximo 8 de noviembre en Alemania y culminará el 10 de febrero del próximo año en Las Vegas.

Estas son las fechas del tour que hará la artista colombiana:

08 Nov-17 Cologne, Germany Lanxess Arena

10 Nov-17 Paris, France AccorHotels Arena

11-Nov-17 Luxembourg, Luxembourg Rockhal

12 Nov-17 Antwerp, Brussels Sportpaleis

14-Nov-17 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

16 Nov-17 Montpellier, France Park & Suites Arena

17 Nov-17 Bilbao, Spain BEC

19 Nov-17 Madrid, Spain Wizink Centre

22 Nov-17 Lisbon, Portugal MEO Arena

23 Nov-17 La Coruña, Spain Coliseum

25 Nov-17 Barcelona, Spain Palau San Jordi

28-Nov-17 Lyon, France Halle Tony Garnier

30 Nov-17 Munich, Germany Olympiahalle

03 Dec-17 Milan, Italy Medionlanum Forum

04 Dec-17 Zurich, Switzerland Hallenstadion

09-Jan-18 Orlando, FL Amway Center

11-Jan-18 Sunrise, FL BB&T

12-Jan-18 Miami, FL American Airlines Arena

16-Jan-18 Washington, DC Verizon Centre

17-Jan-18 New York, NY MSG

19-Jan-18 Montreal, Canada Bell Centre

20-Jan-18 Toronto, Canada Air Canada Centre

22-Jan-18 Detroit, MI Little Ceasars

23-Jan-18 Chicago, IL United Center

26-Jan-18 Houston, TX Toyota Center

28-Jan-18 Dallas, TX American Airlines Center

29-Jan-18 San Antonio, TX AT&T Center

01-Feb-18 Los Angeles, CA The Forum

03-Feb-18 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena

06-Feb-18 Anaheim, CA Honda Center

07-Feb-18 San Jose, CA SAP Center

09-Feb-18 San Diego, CA Valley View Casino Center

10-Feb-18 Las Vegas, NV MGM Grand