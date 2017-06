Shakira confiesa que pensó en abandonar su carrera musical

Foto: RCN Radio

La cantante colombiana Shakira reveló a la revista ‘Vanity Fair’ de Italia que en algún momento de la vida pensó seriamente en abandonar su carrera musical, aunque el apoyo de Gerard Piqué, su pareja, evitó que dejara a un lado su vida como artista.

Según Shakira, esta decisión estuvo rondado por su cabeza en el año 2015 cuando fue madre por segunda vez.

“Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo”, dijo Shakira.

Reiteró en la entrevista que su pareja fue fundamental para que ella no desistiera de esta decisión, así no estuviera muy segura de querer seguir en la industria musical.

“Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo solo estaba asustada, aterrorizada”, añadió.

Dijo también que su rol como madre le cambió la perspectiva y prioridades de la vida, así eso represente algunos esfuerzos, “siento la maternidad como mi trabajo a tiempo completo. Es genial, electrizante, maravilloso y agotador”, sostuvo.

En la entrevista Shakira no se refirió a la posible gira musical que realizará a finales de este año.