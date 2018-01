Shakira no se operará sus cuerdas vocales por temor a perder la voz

Foto tomada de Instagram @Shakira

Shakira renunció a operarse sus cuerdas vocales por temor a perder su característica voz que la obligó a cambiar el comienzo de su gira mundial ‘El Dorado’ en dos ocasiones. (Le puede interesar: Así se escucha la voz de Shakira tras su problema con las cuerdas vocales)

Según indicó el diario español El País, “fuentes próximas a la cantante han informado que ha optado por un tratamiento con corticoides y reposo, en lugar de someterse a una intervención”.

Versiones citadas por este medio aseguran que la barranquillera tendría dos opciones para superar su enfermedad: someterse a un tratamiento especializado o ir al quirófano para hacerse la intervención. Ella habría escogido lo primero.

Además advierte el periódico que Shakira “una vez esté recuperada, deberá de trabajar con un foniatra su peculiar forma de cantar, que supone un gran esfuerzo para las cuerdas vocales por lo que se requiere una gran técnica”.

En junio de 2017 Shakira ilusionó a sus seguidores con el anuncio de que en el mes de noviembre iniciaría ‘El Dorado World Tour, en el que daría 30 conciertos en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, después de aplazar cinco conciertos, la barranquillera informó que por motivos de salud no podía realizar la gira que ya había programado.

“A finales de octubre, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar, los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Desde entonces me entregue al reposo de mi voz (…) desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, explicó la colombiana.

Días después se supo que Shakira habría viajado a Boston para buscar al mejor médico del mundo que le permitiera recuperar su voz y de paso logre que pueda estar de nuevo en un escenario.

En ese momento el medio argentino Infobae aseguró que la colombiana se sometería a un procedimiento el cual consistía en “la introducción de un laringoscopio por la boca, cuyo láser produce una vaporización de las lesiones vasculares de las cuerdas vocales”.