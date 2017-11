Shakira suspende toda su gira: vivo el momento más duro de mi carrera

Foto: AFP

Shakira aplazó toda su gira europea hasta 2018 debido a que padece una hemorragia en las cuerdas vocales, con lo que se cancelan sus conciertos anunciados para las próximas semanas.

“A finales de octubre, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar, Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Desde entonces me entregue al reposo de mi voz (…) desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, dice la barranquillera.

La intérprete ya había acumulado cinco suspensiones de conciertos – hoy mismo tenía que actuar en Amsterdamm – y ahora se anunció que se cancela hasta el año que viene el resto de la gira.

“Justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera“, indicó la artista.

Las siguientes citas iban a tener lugar en ciudades de Frania, España y Portugal. (Le puede interesar: Shakira figura en los “Papeles del Paraíso”)

Según el comunicado de la promotora, debido a esta hemorragia en las cuerdas vocales, a Shakira se le ha aconsejado retrasar cualquier actuación por el momento para permitirle sanar adecuadamente antes de comenzar su gira mundial y evitar cualquier daño adicional.

“Aunque muy decepcionada por estos resultados, como esperaba poder comenzar esta semana, Shakira está trabajando para recuperarse y está deseando volver a los escenarios con su mejor actuación nunca vista. Shakira sigue agradecida por la lealtad, paciencia y apoyo que sus admiradores le han demostrado durante este momento tan difícil”, añade la nota.

El pasado 10 de noviembre se anunció el aplazamiento de los conciertos de Shakira en París, Amberes y Amsterdam.

La promotora ha pedido a los compradores de entradas que las mantengan, ya que se anunciarán nuevas fechas para todos los espectáculos que se han pospuesto hasta el momento. (Lea también: Shakira y J Balvin, entre los latinos más escuchados en YouTube)

Esta era la primera gira que Shakira realizaba tras varios años apartada de los grandes escenarios por su maternidad.

Su nuevo “tour” llegó tras el lanzamiento de “El Dorado” (Sony Music), el undécimo disco de su carrera, el cual incluye éxitos mundiales como “La Bicicleta”, “Chantaje” o “Me Enamoré”.

EFE