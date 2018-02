Shakira volvió a cantar y enamoró a sus fans

Foto: AFP

La barranquillera Shakira compartió un video a través de sus redes sociales en el que canta un fragmento de una canción y de pasó agradeció a sus fans que “nunca me dejan caer tan bajo, me levantan”, dijo. (Puede leer: Shakira no se operará sus cuerdas vocales por temor a perder la voz)

En el clip, la colombiana canta a capela en lo que parece ser un estudio de grabación.

De inmediato generó cientos de comentarios en redes sociales que emocionaron a sus seguidores, ya que así pone fin a muchas versiones relacionadas con su enfermedad en la garganta que le fue diagnosticada el año pasado.

A comienzos de este año Shakira renunció a operarse sus cuerdas vocales por temor a perder su característica voz que la obligó a cambiar el comienzo de su gira mundial ‘El Dorado’ en dos ocasiones.

Según indicó el diario español El País, “fuentes próximas a la cantante han informado que ha optado por un tratamiento con corticoides y reposo, en lugar de someterse a una intervención”.

Para mis fans que “nunca me dejan caer tan bajo, me levantan”. Shak pic.twitter.com/Q9SMWLg2GA — Shakira (@shakira) February 3, 2018

Versiones citadas por este medio aseguran que la barranquillera tuvo en principio dos opciones para superar su enfermedad: someterse a un tratamiento especializado o ir al quirófano para hacerse la intervención. Ella escogió la primera.

En junio de 2017 Shakira ilusionó a sus seguidores con el anuncio de que en el mes de noviembre del año pasado iniciaría ‘El Dorado World Tour, en el que daría 30 conciertos en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, después de aplazar cinco conciertos, la barranquillera informó que por motivos de salud no podía realizar la gira que ya había programado.

Días después se supo que Shakira habría viajado a Boston para buscar al mejor médico del mundoque le permitiera recuperar su voz y de paso logre que pueda estar de nuevo en un escenario.

En ese momento el medio argentino Infobae aseguró que la colombiana se sometería a un procedimiento el cual consistía en “la introducción de un laringoscopio por la boca, cuyo láser produce una vaporización de las lesiones vasculares de las cuerdas vocales”.