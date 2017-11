Shannon de Lima habló del polémico beso entre JLo y Marc Anthony 

Fotos: AFP

Casi un año después, la modelo Shannon de Lima se refirió al comentado beso entre Jennifer López y Marc Anthony durante la entrega de los Grammy Latino, en 2016.

La modelo y ahora empresaria relató en exclusiva para Despierta América, de Univision, que el beso de su expesposo con JLo no fue el causante de su separación y que solo se trató de un beso muy mediático. (Lea también: Jennifer López reveló por qué terminó su relación con Ben Affleck)

“Definitivamente no fue el beso, fue un beso famoso, que cumple un año dentro de poquito, pero ya nosotros teníamos más o menos un mes de separados, y de verdad que no funcionaron las cosas. Nos llevábamos muy bien y de repente las cosas no estaban funcionando como queríamos”, aseguró en entrevista.

Contrario a todo lo que se dijo, Shannon de Lima no tuvo ningún problema con Marc Anthony después de ese beso y aseguró que, incluso, son buenos amigos y mantienen una muy buena relación.

Recientemente, Marc Anthony estuvo durante la celebración del cumpleaños del hijo de Shannon y hasta le dio un regalo. La relación entre los dos es muy fuerte, pues aunque no sea su padre biológico, el niño lo considera su papá, dijo la modelo venezolana a Despierta América.