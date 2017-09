Sin Lady Gaga empieza Rock in Rio, el festival más grande de Latinoamérica

Foto: AFP

Este viernes comienza la décimo séptima edición de Rock in Río, uno de los festivales más esperados y de mayor relevancia en el mundo de la música.

Esta versión contará con seis escenarios y grandes artistas como Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, The Who, Guns N’ Roses y Red Hot Chili Peppers entre muchos más, el cartel es tan atractivo que las entradas se agotaron hace cinco meses.

La gran ausente del festival será Lady Gaga, quien a través de redes sociales manifestó su imposibilidad de presentarse debido a los graves dolores que le está causando su reumatismo. (Lea: Lady Gaga cancela actuación en Rock in Río tras confesar su fibromialgia)

Rio de Janeiro espera una asistencia de más de 700.000 personas, para lo cual se habilitaron 300.000 metros cuadrados del parque dispuesto para los Juegos Olímpicos 2016. Esto permitió montar seis tarimas paralelas e independientes: Las más llamativas son Sunset, destinada a ritmos experimentales y fusiones inéditas; Rock District, toda una ciudadela de rock y Palco Mundo, el gigantesco escenario principal que tiene 86 metros de ancho y 25 de altura, también habrá un espacio exclusivo para los amantes de la música electrónica.

Para los intervalos, está preparado el mayor espectáculo con drones del mundo, unos 100 artefactos voladores bailarán en el cielo en un espectáculo de luces nunca antes visto en Latinoamérica.

A parte de las tarimas, se instalaron numerosas atracciones en algunos de los estadios que se usaron para los juegos olímpicos del año pasado, una rueda de Chicago, una gigantesca tirolina, plazoletas gastronómicas y lugares como el Digital Stage, en dónde se presentarán youtubers, vloggers, bailarines y comediantes; o el Game XP, un gimnasio de videojuegos dotado con pantallas gigantes.

Según Roberta Medina vicepresidenta del festival, Rock in Rio será un gigantesco parque de diversiones que recibirá en siete días a las principales estrellas del mundo.

“Es la mayor Ciudad del Rock que hemos construido en 32 años de historia… en todas las noches las presentaciones comienzan con un gran espectáculo de fuegos pirotécnicos y terminan con otro” afirmó Medina.

Para Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro, el festival llega en un momento clave, cuando la ciudad enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia, elevados índices de violencia y numerosos escándalos de corrupción.

“El Rock in Río nos invita a mirar esta tierra tan linda que Dios nos dio y ver en ella nuestro destino, que no es ser, en absoluto, la ciudad de la crisis y de los políticos corruptos. Somos y siempre seremos Río de Janeiro del Rock in Río… la ciudad más bonita de Brasil”.

La de 2017 será la séptima en esta ciudad, donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid, Lisboa y Las Vegas.