Sofía Jaramillo aclara rumores sobre el padre de su hijo

Instagram @sofia_jaramillov

A través de un video, la modelo Sofía Jaramillo aclaró los rumores que se han tejido en torno al padre de su hijo, desde que ella quedó en embarazo.

Sofía Jaramillo no tiene fotos en sus redes sociales con su actual pareja, lo que ha originado especulaciones sobre quién sería el padre de su hijo. Cansada de tantos chismes decidió publicar un video en el que disipó las dudas y aclaró por qué no lo hizo público.

“No es ningún viejo, pero y si fuera gordito qué o si fuera viejito qué, qué problema hay, él tiene 29 años y llevamos cinco años. En estos días se lo muestro para que se calmen porque los veo estresados a algunos”, afirmó molesta. (Le puede interesar también: Controversia por show de Selena Gómez en los American Music Awards)

Agregó: “Si yo no les muestro mi pareja es porque sencillamente no se me da la gana, no es por nada malo, ni lo que ustedes piensan, es porque para mí es privado y así lo quiero mantener, yo no tengo por qué estar ventilando mi relación solamente por darle gusto a unos cuantos”.

Ehmmm… grabe dos videos esperando la llegada del vuelo. Este, porque veo a varias bastantes inquietas con el tema e insisten todas en lo mismo. Solo me queda por decir que: 👅👅… El otro, mañana lo subo .😸 A post shared by SOFIA JARAMILLO• M A L A K (@sofia_jaramillov) on Nov 19, 2017 at 4:41pm PST

Y finalizó pidiendo a sus seguidores que se relajen que en nada los beneficia ni afecta si saben o no sobre su relación sentimental.

Sofía Jaramillo tiene siete meses de embarazo y anunció que su hijo se llamará Isaac. “Crece sano gracias a Dios. No saben cuánto adoro sentir su cuerpecito pequeñito moverse”, escribió.

✨Ahora dos corazones laten dentro de mi. El nombre de mi niño es Isaac. Crece sano gracias a Dios. No saben cuánto adoro sentir su cuerpecito pequeñito moverse. Bendigo tu vida hijo. ✨ #IsaacRJ #6monthspregnant #27weekspregnant #27semanas A post shared by SOFIA JARAMILLO• M A L A K (@sofia_jaramillov) on Oct 13, 2017 at 5:16pm PDT

La modelo Sofía Jaramillo, hermana de la cantante y actriz Angélica Jaramillo, se vio obligada a salir del reality Soldados 1.0 en el que participaba cuando se enteró que estaba en embarazo.