Steven Seagal se suma a la lista de acusados por acoso sexual en Hollywood

La actriz Portia de Rossi se unió a las mujeres que han denunciado acoso sexual en el mundo de Hollywood, al relatar por las redes sociales un mal encuentro con el director y actor Steven Seagal.

Según escribió la actriz nacida en Australia en 1973 en su cuenta de Twitter, tenía una audición final con Seagal en la oficina de este, aunque no indicó dónde ni cuándo ocurrió.

“Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras me sentaba y se desabrochaba los pantalones de cuero“, contó la actriz, esposa de la conocida presentadora Ellen Degeneres. (Lea también: Fiscalía de Nueva York presentará caso penal contra Harvey Weinstein)

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”

— Portia de Rossi (@portiaderossi) 8 de noviembre de 2017