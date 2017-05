Una renovada y moderna Cenicienta llega a Colombia

“Les Ballets de Monte Carlo” trae a Colombia una visión renovada, contemporánea y menos edulcorada de La Cenicienta, que ofrece al espectador una conmovedora meditación sobre la huella que dejan los desaparecidos.

La obra, con música del compositor ruso Sergei Prokofiev y la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por el maestro francés Nicolas Brochot, presenta a una Cenicienta que no necesita un zapato de cristal para que la encuentre su príncipe azul. Su pie descalzo es el centro del arte coreográfico, su pilar, su impulso y su supervivencia.

Fiel a su reputación como paleo-antropólogo de cuentos de hadas, Jean-Christophe Maillot, director de “Les Ballets de Monte Carlo”, retira el manto almibarado de La Cenicienta. El tema del príncipe que se casa con una joven campesina ya no tiene un papel protagónico aquí.

Sociedad artificial

El coreógrafo se centra en los engranajes emocionales que llevan este cuento atemporal hacia adelante. Además de ser una reflexión sobre el duelo, La Cenicienta hace un análisis divertido e incisivo de una sociedad repleta de artificios.

En contraste, Cenicienta es la sencillez encarnada, concepto clave que influyó en el diseño escénico de Ernest Pignon-Ernest. Ella no necesita accesorios para verse bella, y la famosa zapatilla de cristal se reemplaza aquí por su pie descalzo que reluce con un polvo dorado, delicado y efímero. Simboliza no sólo la sencillez y la austeridad de la joven, sino una parte del cuerpo sin la cual no existiría la danza.

El príncipe está preso en su palacio esperando una existencia más real. Conociendo solamente la adulación y la represión emocional, no está consciente del mundo de verdad. En esta versión de Maillot, los dos protagonistas se salvan mutuamente y de una forma diferente todos viven felices por siempre.

En el marco de la Temporada de Danza Alma en Movimiento, La Cenicienta llega a Colombia para presentarse este jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de mayo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

Luego de estas presentaciones, “Les Ballets de Monte Carlo” estará el martes 30 de mayo a las 8:00 p.m. en el Teatro Jorge Isaacs de Cali, en la inauguración de la Bienal Internacional de Danza de la capital vallecaucana.