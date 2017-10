Valentina Lizcano responde a quienes consideran que por ser mamá ya no es sexi

Foto: Instagram @valelizcano

Una dura respuesta dio la actriz Valentina Lizcano a quienes consideran que la mujer después de ser madre ya no debe sentirse sexi o mostrar su cuerpo.

“Que ya no puedo sentirme sexi ??? Que porque soy madre no debo mostrar??? Que eso no me queda bien???”, dice la actriz en una publicación que divulgó en su cuenta de Instagram acompañada de una imagen en la que aparece mostrando su cuerpo con orgullo. (Lea también: Valentina Lizcano denuncia hackeo de su correo y cuenta de Instagram)

Valentina Lizcano desde que tuvo a su hijo se ha vuelto una defensora de las mujeres que luego de haber estado en embarazo sufren algunos achaques en su cuerpo pero, afirma que este estado no debe bajar la autoestima de la mujer por eso promueve hacer ejercicio y la vida fit.

En varias publicaciones ella muestra que su cuerpo no es perfecto y que también tiene celulitis como el resto de las mujeres, pero las llama a cuidarse y a hacer del ejercicio su forma de vida.

En la misma publicación, se refiere también a una persona en específico que aunque no la nombra le deja claro que el mensaje va especialmente para ella.

“Si te dijera la que pienso de ti, hablarías peor de mi. El morbo, la estupidez y la ignorancia están afuera, no dentro de mí”, agregó Valentina.

Hace poco la actriz fue víctima de los hackers y perdió su cuenta de Instagram por algunos días hasta que logró, gracias a sus amigos y seguidores, recuperar su correo y redes sociales.