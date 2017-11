Viuda de Martín Elías expresa su enojo por seguidor que rompió tumba del artista

Martín Elías y Dayana Jaimes / Foto: Instagram @dayanajaimes55

Dayana Jaimes publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que confiesa su molestia por algunas situaciones que ha tenido que vivir luego de la muerte del artista vallenato. (Lea también: Martín Elías murió por exceso de velocidad y por falta de cinturón: Policía)

La más reciente, el daño que sufrió una de las partes de la lápida por parte de un fanático que acudió al lugar para recordar a Martín Elías.

La mujer cuenta que alguien partió uno de los bordes sin culpa, pero su molestia llegó porque la persona que dañó la tumba se fue y no respondió por los daños.

“No me esperó, lo más lógico era que pagara por el daño, pero seguramente como me gritó un señor: ‘Ella tiene plata con que mandarlo arreglar’. Dios que le pasa al mundo, entiendan que yo no busco fama“, aseguró en la red social.

Esta no es la primera vez que la tumba del cantante sufre daños, pues como dijo Dayana Jaimes, “personas de otras partes vienen a tomarse fotos en su tumba, lo lloran, se llevan las flores que le tengo puesta, otros le llevan flores (les agradezco), otros se sientan en los bordes (más de una vez lo han tumbado y me he quedado callada), otros montan a los niños en la lápida (como en algunas fotos lo ha hecho Paula)”. (Lea también: “Estamos tratando de que la memoria de Martín Elías no se olvide”: Rolando Ochoa)

Parte de la molestia de la esposa del fallecido cantante, hijo del reconocido Diomedes Díaz, se da también por el hecho de haber perdido la privacidad “hasta para ir a visitarlo” y la actitud de algunos fanáticos hacia ella.

“Claro seguramente como soy la esposa de Martín Elías tengo que aguantarme que me graben cada vez que alguien quiera, también tengo que aguantarme que cuando quieran le dañen la tumba…”, escribió.

