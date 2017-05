Maduro dice que Constituyente es “irreversible” y que “nadie la va a detener”

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Foto AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el camino de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve su Gobierno como salida a la crisis que sacude al país “es irreversible” y “nada ni nadie la va a detener”.

“Ratifico que el camino de la Asamblea Nacional Constituyente es irreversible, nada ni nadie la va a detener (…) Voy por la Constituyente como voy por la vida misma de la patria, que nadie tenga duda. La Constituyente va, llueva, truene o relampaguee”, afirmó el jefe de Estado durante su programa “Domingos con Maduro”.

El pasado 1 de mayo, Maduro llamó al “poder constituyente originario” para que “la clase obrera” convoque a un proceso Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa para lograr la paz y vencer “el golpe de Estado” del que acusa a la oposición.

“No soy débil ni vacilante y seré el hombre más feliz del planeta Tierra el día que me presente ante la Asamblea Nacional Constituyente, y le diga: ‘Asamblea Nacional Constituyente, reconozco su carácter soberano, plenipotenciario y me pongo y me subordino a las órdenes que ustedes me den”, explicó.

Maduro aseguró que con la Constituyente “empezará un camino de batalla”, que anticipó “sin vacilaciones, sin cobardías, sin traiciones, sin miedos, sin medias tintas”.

Defendió este mecanismo como “el espacio más democrático que puede un país imaginarse” y dijo esperar que en Estados Unidos se pudiera convocar a una Constituyente.

“Ojalá en Estados Unidos convocaran una Asamblea Nacional Constituyente y nuestros hermanos afroamericanos tuvieran derecho a opinar y a rescatar el espíritu de Malcolm X, de Martin Luther King y de las Panteras Negras”, añadió.

También dijo esperar que se le diera la oportunidad de participar de ese mecanismo a los mexicanos, centroamericanos, colombianos, ecuatorianos y peruanos en EE.UU, a los “hermanos indígenas”, a la clase obrera o a los “hermanos blancos de la clase obrera que “obstinaron de los demócratas y eligieron” a Donald Trump.

“Tenemos que dar gracias a la vida, a Dios, gracias a nuestro comandante (Hugo Chávez), a nuestra Constitución por tener la oportunidad de vivir y de escribir la nueva historia de Venezuela a través de la Asamblea Nacional Constituyente que vamos a elegir muy pronto”, afirmó.

Venezuela enfrenta desde el pasado 1 de abril una ola de protestas, tanto opositoras como a favor del Gobierno, después de que el Supremo asumiera las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, decisión que ese poder revirtió posteriormente sin que lograra detener la crisis institucional que se desató.

Por: EFE