Abogado de “El Chapo” Guzmán pide declararlo incompetente por problemas de memoria

Un juez estadounidense autorizó a una psicóloga a evaluar en prisión al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, que según su abogado tiene problemas de memoria y puede llegar al juicio incompetente debido a su extremo aislamiento.

A raíz de sus duras condiciones carcelarias desde que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero “su memoria está fallando, tiene problemas físicos”, dijo el nuevo abogado de “El Chapo”, Eduardo Balarezo, a periodistas al final de una audiencia.

“Lo que tengo miedo es que de aquí a abril cuando empiece el juicio no esté competente para poder asistir en su propia defensa”.

“El Chapo” está solo en una pequeña celda, “encerrado 23 horas al día, con la luz constantemente prendida, muy frío en este clima, muy caliente en el verano, no le dan agua, no le dan jabón para lavarse, le duele la garganta por el frío, le duele la cabeza constantemente”, detalló Balarezo.

Sonrisa y saludo

El jefe narco famoso por sus dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas compareció en la corte federal de Brooklyn con un traje azul de presidiario y sin esposas, y sonrió y agitó la mano para saludar a su llamativa esposa Emma Coronel, más de 30 años menor que él, y a sus dos pequeñas hijas mellizas.

Las tres estaban vestidas de fiesta: las niñas con vestidos dorados idénticos, y Coronel de zapatos de altísimo taco y con un saco largo verde oliva hasta el tobillo, transparente y con bordados.

El juez Brian Cogan decidió que por razones de seguridad, la psicóloga deberá verlo a través de un vidrio, al igual que su abogado y sus asistentes.

Las niñas pudieron visitar a su padre en prisión por segunda vez el martes, pero a su esposa no se le ha permitido hacerlo y “no sabemos la razón”, precisó Balarezo.

“La hermana también lo visitó una vez, pero cuando trató de regresar le quitaron la visa y ahora no puede venir”, agregó.

Guzmán es acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Uno de los 17 cargos que enfrenta, dirigir el cártel de Sinaloa, puede acarrearle la cadena perpetua.

La Biblia y el diccionario solicitadas para El Chapo no han sido entregados porque los guardias quieren revisarlo “aunque vienen de Amazon”, dijo Balarezo. Tampoco le han entregado ni una sola de las muchas cartas enviadas por su familia -como son en español, la cárcel pide 60 días para traducirlas y revisar si no hay mensajes secretos-.

“Es otra manera de afectar a Guzmán”, estimó su abogado.

Poco tiempo

Balarezo dijo al juez que está preocupado porque solo conocerá a los testigos del gobierno que son informantes dos semanas antes del juicio, cuyo inicio está previsto el 16 de abril de 2018.

“Estoy seguro de que usted sabía al tomar este caso que el juicio sería un desafío”, respondió el juez al abogado de “El Chapo”.

“No es mi primer rodeo” pero “estoy preocupado” por los plazos, respondió Balarezo.

“La fiscalía nos ha entregado 90.000 páginas de documentos, esas pruebas no son problemáticas porque no son testimonio directo contra Guzmán. Lo que me inquieta son las declaraciones de los informantes, de los colaboradores dos semanas antes de que ellos declaren”. “¿Cómo nos vamos a preparar?”, dijo el abogado a periodistas.

Esos colaboradores ya se han declarado culpables, enfrentan 30, 40 años o vida en la cárcel y buscan “reducir sus sentencias a expensas de Guzmán”, opinó Balarezo.

Asegura que como el juez, su cliente no quiere retrasar el proceso, pero dijo que la fiscalía sí quiere aplazarlo porque “eso le favorece para encontrar a testigos”. “Sé que ahora están en todo el país, están en Colombia, en México buscando testigos que declaren contra Guzmán”.

Balarezo dijo en una entrevista con la AFP previo a la audiencia que es “el único abogado” del jefe narco y explicó que aceptó el caso pese a que la fiscalía no quiso darle garantías de que no incautará sus honorarios, aunque igual espera cobrar.

Durante la audiencia, “El Chapo” insistió en que desea que Balarezo lo represente pese a un potencial conflicto de interés, ya que el abogado defendió a uno de sus co-acusados.

Balarezo no quiso identificar a esa persona, pero en el pasado defendió a un rival de “El Chapo”, el narco mexicano Alfredo Beltrán Leyva, condenado a cadena perpetua en abril tras ser extraditado a Estados Unidos en 2004.

La próxima audiencia fue fijada para el 19 de enero.

