Aeropuerto de Estambul cerrado tras estrellarse un avión privado

El aeropuerto internacional de Estambul fue cerrado al tráfico aéreo este jueves después de que se estrellara un avión privado cuando efectuaba un aterrizaje de emergencia, informaron medios de comunicación turcos.

El avión, con cuatro pasajeros a bordo, había informado de que tenía problemas y que debía aterrizar de forma urgente, informó la agencia de prensa DHA. Los cuatro pasajeros resultaron heridos pero lograron sobrevivir al incendio del aparato, según la cadena televisiva NTV.

MORE — 4 people reported injured in jet crash at Istanbul’s Atatürk airport, no fatalities https://t.co/hHhsKuEweO pic.twitter.com/x3Vke2TbjV

— DAILY SABAH (@DailySabah) 21 de septiembre de 2017