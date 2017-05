Al menos 141 muertos en el ataque contra una base en el sur de Libia

Libyans gather at the site of a suicide truck bombing on a police school in Libya's coastal city of Zliten, some 170 kilometres (100 miles) east of the capital Tripoli, which killed at least 50 people on January 7, 2016, in the deadliest attack to hit the strife-torn country since its 2011 revolution. AFP PHOTO / MAHMUD TURKIA / AFP / MAHMUD TURKIA

Al menos 141 personas, en su mayoría soldados leales al mariscal Jalifa Haftar, murieron el jueves en un ataque perpetrado por grupos rivales contra una base militar en el sur de Libia, anunció este viernes un portavoz de las fuerzas pro-Haftar. Entre las víctimas también hay civiles que trabajaban en la base de Brak al Shati o que se encontraban en sus alrededores, precisó Ahmad al Mesmari, portavoz del Ejército Nacional Libio (ENL) autoproclamado por el mariscal Haftar, que controla el este del país. Noticia en desarrollo. Por: AFP.